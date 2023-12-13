У білоруському Вітебську "щось горить": версія пропаганди і ЗМІ – різниться
У місті Вітебську, що в Білорусі, місцеві жителі чули потужні вибухи. Згодом ЗМІ припустили, що спалахнула пожежа на електропідстанції. У Мінську на "офіційному рівні" вже встигли розповісти свою версію стосовно того, що відбулося.
Власне, у середу, 13 грудня, міністерство енергетики Білорусі заявило, що у Вітебську на лінії електропередачі сталося коротке замикання, заперечивши вибух на електропідстанції. Про це інформує 24 Канал.
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Пропаганда проти реальності: що сталося у Вітебську
Як зазначають у міненерго, замикання сталося на лінії з напругою 110 кВ Вітебськ – Лучеса, якраз-таки внаслідок цього можна було спостерігати яскравий спалах. Крім того, там переконують, що інформація про вибух на електропідстанції нібито не відповідає дійсності.
Однак паралельно з'явилося повідомлення від міністерства надзвичайних справ Білорусі, у якому йдеться про пожежу в районі села Лятохи Вітебського району.
На місце прибули 4 автоцистерни та 1 штабний автомобіль. Але спалаху не було. Під час розвідки на землі було виявлено обгорілий електричний провід. За попередніми даними, обгорів провід високовольтної лінії електропередачі 110 кВ,
– йдеться у повідомленні, що суперечить заяві міненерго.
Схоже, навіть таке просте питання: чи був спалах, чи – ні, у Мінську не змогли погодити. Тому й виникають сумніви щодо правдивості іншої інформації, яку опублікували відомства.
Пожежа у Вітебську в Білорусі: дивіться відео з телеграм-каналів
Водночас місцеві жителі переконують, що в декількох районах Вітебська немає води й струму. У відповідь на це міненерго констатує: "Електропостачання споживачів не порушувалося, оскільки було задіяно резервні лінії електропередачі".
Це суперечить інформації, яку опублікував "Вітебськводоканал". Отже, в установі заявили, що струму певний час таки не було, тому й не відбувалася подача води. Однак уже нібито все добре, єдине, – у наступні дні можливе погіршення якості води.
Білорусь: останні новини
- Журналісти-розслідувачі стверджують, що Лукашенко прагне побудувати новий військовий об'єкт поблизу кордону з Україною, а саме – військовий полігон, на якому проводитимуть навчання. Існують різні думки стосовно того, наскільки загроза є реальною.
- Також ЗМІ дізналися з документів, що з початку повномасштабної війни через Білорусь до Росії відправили близько тисячі люксових авто, загальна вартість яких становить 100 мільйонів доларів.
- Окрім того, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко був в турне. Зокрема, він відвідав ОАЕ, завітав до Нової Гвінеї. Опозиція стверджує, що так званий "глава держави" робить розвідку у місцях, у які він у майбутньому втікатиме.