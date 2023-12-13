У білоруському Вітебську "щось горить": версія пропаганди і ЗМІ – різниться

У місті Вітебську, що в Білорусі, місцеві жителі чули потужні вибухи. Згодом ЗМІ припустили, що спалахнула пожежа на електропідстанції. У Мінську на "офіційному рівні" вже встигли розповісти свою версію стосовно того, що відбулося.

Власне, у середу, 13 грудня, міністерство енергетики Білорусі заявило, що у Вітебську на лінії електропередачі сталося коротке замикання, заперечивши вибух на електропідстанції. Про це інформує 24 Канал.

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Пропаганда проти реальності: що сталося у Вітебську

Як зазначають у міненерго, замикання сталося на лінії з напругою 110 кВ Вітебськ – Лучеса, якраз-таки внаслідок цього можна було спостерігати яскравий спалах. Крім того, там переконують, що інформація про вибух на електропідстанції нібито не відповідає дійсності.

Однак паралельно з'явилося повідомлення від міністерства надзвичайних справ Білорусі, у якому йдеться про пожежу в районі села Лятохи Вітебського району.

На місце прибули 4 автоцистерни та 1 штабний автомобіль. Але спалаху не було. Під час розвідки на землі було виявлено обгорілий електричний провід. За попередніми даними, обгорів провід високовольтної лінії електропередачі 110 кВ,

– йдеться у повідомленні, що суперечить заяві міненерго.

Схоже, навіть таке просте питання: чи був спалах, чи – ні, у Мінську не змогли погодити. Тому й виникають сумніви щодо правдивості іншої інформації, яку опублікували відомства.

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Водночас місцеві жителі переконують, що в декількох районах Вітебська немає води й струму. У відповідь на це міненерго констатує: "Електропостачання споживачів не порушувалося, оскільки було задіяно резервні лінії електропередачі".

Це суперечить інформації, яку опублікував "Вітебськводоканал". Отже, в установі заявили, що струму певний час таки не було, тому й не відбувалася подача води. Однак уже нібито все добре, єдине, – у наступні дні можливе погіршення якості води.

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