Відправлять за ґрати за відео в TikTok: у Білорусі затримали жінку, яка підтримала Україну
Джерело:Belarusian Hajun project
Лукашенко допомагає Путіну вести війну проти України, однак серед громадян Білорусі знаходяться ті, які не бояться висловлюватись на підтримку нашої держави. За проукраїнське відео силовики Лукашенка суворо хочуть покарати жінку з Мінська.
Чимало громадян сусідньої Білорусі не підтримують війну та відверто зневажають російську армію. Як зазначають білоруські активісти, мінчанку змусили привселюдно "розкаятися" через її відео в TikTok на підтримку нашої держави.
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Що відомо про затриману
Повідомляється, що білоруску звати Катерина Нікітенко і до затримання вона уже відбувала три роки "домашньої хімії". Раніше влада покарала її за перекриття доріг.
Що таке "домашня хімія"Це вид покарання, згідно з яким людина повинна постійно перебувати вдома та виконувати ряд правил, наприклад, регулярно відмічатися в міліції та не вживати алкоголь.
Джерело: Детектор медіа
Білоруські правозахисники зазначають, що Катерина виклала в TikTok відео, у якому написала, що підтримує нашу державу та склала руки у формі серця.
Білоруска підтримала Україну / Скриншот з відкритих джерел
Жінку каратимуть за проукраїнське відео / Скриншот з відкритих джерел
Білоруська влада змусила жінку "розкаятися"
Диктаторський режим Лукашенка забороняє людям мати свою позицію та робить усе, аби змусити вільних громадян думати так, як вигідно владі. Пізніше у мережі з'явилось відео, на якому затримана Катерина Нікітенко "розкаюється" та начебто забирає свої слова назад.
Важко повірити в те, що жінка насправді визнала, що викладала відео "протестної спрямованості на підтримку українських націоналістів". Вочевидь, під тиском силовиків Лукашенка їй потрібно було записати цей ролик.
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В описі до відео зазначається, що покарання про "домашню хімію" для Нікітенко буде переглянуто та її відправлять до виправного табору. За якою статтею затримано жительку Мінська – не відомо.
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Нагадаємо, в Лукашенка знову заговорили про те, що Збройні Сили України можуть зайти на територію Білорусі. Ба більше, їм "допомагатиме захоплювати" Мінськ та інші міста армія Польщі.
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