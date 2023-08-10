Росіяни накрили з артилерії Білозерку на Херсонщині, коли люди отримували гуманітарну допомогу

Вдень 10 серпня російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині. Ворог бив з артилерії.

На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалі. Один з них – отримав тяжкі поранення.

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Що відомо про обстріл Білозерки

Як розповіли в ОВА, ворожа армія з артилерії обстріляла Білозерку. Внаслідок цього були травмовані 6 осіб.

Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу. На жаль, одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано.

У прокуратурі зазначили, що по цьому факту розпочато досудове розслідування. За даними слідчих, обстріл стався близько 11:20. Окупанти поцілили поблизу гуманітарного штабу.

Обстріл триває,

– наголосили у прокуратурі.



Обстріл Білозерки / фото прокуратури

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