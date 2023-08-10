Росіяни накрили з артилерії Білозерку на Херсонщині, коли люди отримували гуманітарну допомогу
Джерело:Олександр Прокудін
Вдень 10 серпня російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині. Ворог бив з артилерії.
На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалі. Один з них – отримав тяжкі поранення.
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Що відомо про обстріл Білозерки
Як розповіли в ОВА, ворожа армія з артилерії обстріляла Білозерку. Внаслідок цього були травмовані 6 осіб.
Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу. На жаль, одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано.
У прокуратурі зазначили, що по цьому факту розпочато досудове розслідування. За даними слідчих, обстріл стався близько 11:20. Окупанти поцілили поблизу гуманітарного штабу.
Обстріл триває,
– наголосили у прокуратурі.
Обстріл Білозерки / фото прокуратури
Росія щодня обстрілює Херсонщину: останні новини
- На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 335 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації.
- По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.
- Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію складів комунального підприємства, територію й гаражні приміщення амбулаторії та лінію електропередач у Херсонському районі; територію медичного закладу у Бериславському районі; територію дошкільного закладу у Херсоні.
- На жаль, через російську агресію двоє людей дістали поранення.
- Окрім цього, 9 серпня близько 11:40 армія Росії вкотре здійснила мінометний обстріл міста Херсон. Окупанти поцілили по території дитячого садочка в одному із мікрорайонів обласного центру. Внаслідок обстрілу травму голови отримав 72-річний чоловік. Пошкоджено будівлю дошкільного навчального закладу.
- Удень 3 серпня росіяни з артилерії обстріляли центр Херсона. Через це поранень зазнав волонтер, який приїхав з Норвегії. Йому надали необхідну допомогу та госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.
- Також 3 серпня вороги атакували Херсон. Мішенями окупантів стали торговий центр, а також медичний заклад.