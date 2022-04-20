У Білозерці на Херсонщині російські війська розмістилися в гімназії та шашличній
Джерело:Херсонська ОВА
У Білозерці, що на Херсонщині, російські окупанти зробили собі табір у місцевій гімназії, а ще – зайняли шашличну. Загалом в селищі досить непроста ситуація.
Як повідомляють місцеві жителі, загарбники повністю розпиляли шкільні меблі на дрова. У внутрішньому дворі вони ремонтують техніку, перуть речі та сушать одяг. Також окупанти відновили роботу їдальні, щоб готувати їжу.
Важливо На двох жителів, які у Херсоні підняли комуністичний прапор, завели справу
До того ж поблизу шашличної "Біла акація" окупанти перевіряють усі автомобілі, а в приміщенні – чергують.
Вриваються в помешкання
Окупанти проводять обшуки в квартирах цивільних людей: шукають зброю, роздягають чоловіків та перевіряють їхні татуювання, хочуть знайти правоохоронців.
Попри все, майже у всіх населених пунктах Білозерської територіальної громади є електрика та вода. Газ у балонах майже закінчився.
Енергопостачання, водопостачання та газопостачання в наявності у 22 із 25 населених пунктів громади. Газ в балонах практично закінчився, – йдеться у повідомленні.
Цікаво – повне інтерв'ю з Арестовичем на 24 каналі: дивіться відео