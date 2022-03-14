У Білозерці люди без зброї виступили проти окупантів: вороги відкрили вогонь

Місцеве населення по всій Україні чинять спротив російським окупантам. Неймовірно хоробрі українці готові без зброї зупиняти ворога.

Жителі Білозерки не захотіли пропускати російських окупантів. Беззбройні люди перекрили дорогу, щоб не дати окупантам проїхати далі.

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Опір окупантам

Мешканці Білозерки заявили окупантам, що тут їм не раді, та попросили забиратися геть. Спочатку ворожі солдати намагалися залякати словами, а потім відкрили вогонь. Хоробрих українців це не злякало: за свою рідну землю вони готові стояти до кінця.

Відео спротиву мешканців Білозерки окупантам

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