Більша частина ОПЗЖ виїхала ще до війни, – "слуга народу" Кравчук
В Україні на час воєнного стану призупинили роботу ОПЗЖ. Варто зауважити, що більшість депутатів з цієї політсили перебувають за кордоном.
Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу.
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"Більша частина (ОПЗЖ – 24 канал) взагалі перебуває за кордоном та виїхала ще до початку повномасштабної війни – до 24 лютого", – зазначила нардепка.
За словами Кравчук, у багатьох місцевих радах фракція ОПЗЖ вже розпустилася. Однак з Верховною Радою ситуація дещо складніша. Представники політсили можуть саморозпуститися, але тоді вони будуть позафракційними депутатами.
Очевидно, що доведеться подумати про зміни до Конституції, аби у випадку втрати реєстрації за важкі такі речі втрачали й мандат, бо вони залишаться народними депутатами,
– зауважила Кравчук.