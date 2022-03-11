Скабєївський ютуб-канал "60 мінут" уже заблокували: теж недоступні 10 інших рупорів Кремля

У ютубі тепер повністю заблокований канал однієї з найодіозніших пропагандисток кремля Ольги Скабєєвої. Вона разом із чоловіком веде програму "60 мінут" на рупорі Кремля "Росія1".

Від 11 березня тепер сторінка програми Скабєєвої та її чоловіка Євгена Попова недоступна. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на неробочий канал пропагандистів.

Зауважте Сторінка недоступна: пропагандиста Соловйова більше немає в YouTube

Які ютуб-канали вже недоступні

Якщо зайти на заблоковані акаунти, то показує, що вони недоступні "у вашій країні". Проте це блокування стосується всіх країн світу.



Заблокований канал пропагандистки Скабєєвої / Скриншот

Слід зауважити, що така ж ситуація з рядом інших ютуб-каналів російських інформаційних зливних бачків:

НТВ;

ТНТ;

RT;

"Росія 1";

"Росія 24";

"Москва 24",

"РБК";

"Спас";

"Перший канал";

"П'ятий канал" (роський).

Чому вони заблоковані

11 березня стало відомо, що ютуб запускає блокування всіх каналів, які належать чи пов'язані з державними медіа Росії. Вони не працюватимуть на платформі навіть для жителів своєї країни.

Окрім цього для всіх жителів країни-окупанта тепер недоступний продаж чи купівля будь-якої реклами на ресурсах компанії Google. Їй, зокрема, належить і найвідоміший відеохостинг планети.

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