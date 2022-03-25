Більше не потрібні: російські олігархи масово розпродають свої літаки

Санкції західних партнерів стали потужним ударом по Росії та кожного її громадянина.

Особливо сильно санкції вдарили по російських олігархах. Зовсім скоро їм доведеться забути про розкішне життя.

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Розпродаж літаків

Подорожувати на своїх літаках російські олігархи найближчим часом не збираються. Тим паче, що це задоволення не з дешевих.

На продаж свої літаки виставили Володимир Потанін, Юрій Шефлер, Рустам Терегулов, Олександр Свєтаков, Аркадій Волож та Едуард Берман.

Відкрито свій літак продає лише Потанін – борт коштує 60 мілйьонів доларів. Інші олігархи наразі намагаються позбутися своїх літаків непублічно.

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