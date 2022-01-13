Більше не треба крутити головою: Мінцифри оновило послугу "Дія.Підпис"

У Дії більше не потрібно крутити головою, щоб підтвердити особу. Згідно з оновленнями, потрібно один раз кліпнути.

Відповідні зміни анонсував віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Це трапилось 13 січня.

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У Дії більше не потрібно крутити головою: тепер треба кліпнути

Запускаємо оновлений "Дія.Підпис" – тепер не потрібно крутити головою, а просто один раз кліпнути. І все – ви підтвердили особу й підписали документ,

– розповів Федоров.

Очільник міністерства розповів, що "Дія. Підпис" українці використовували, коли генерували COVID-сертифікат у Дії. Проте з його допомогою також можна підписати будь-які PDF-документи: контракт, заяву на відпустку, договір оренди. Михайло Федоров пояснив, що не потрібно ходити до держорганів, щоб підписати цей документ. Щоб користуватись послугами потрібна ID-карта або біометрія в Дії.

До речі, Федоров пояснив, що це найзахищеніший цифровий підпис у смартфоні.

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Коротко про останні нововведення Дії

У січні стало відомо, що у застосунку "Дія" можна буде згенерувати сертифікат про введення бустерної дози вакцини проти коронавірусу. Він діятиме 270 днів.

З 4 січня 2022 року в Дії запустили функцію push-повідомлення про кредити чи перевірку кредитної історії. Міністр цифрової трансформації зазначив, що нова послуга вже працює за замовчуванням, а додаток оновлювати не потрібно.

З кінця грудня 2021 року електронний студентський квиток у додатку "Дія" прирівняли до пластикового. У МОН повідомили, що вже сотні студентів користуються е-студентськими.

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Повний текст публікації Михайла Федорова

Технології розвиваються дуже швидко, і ми, звісно, не відстаємо. Запускаємо оновлений "Дія.Підпис" – тепер не потрібно крутити головою, а просто один раз кліпнути. І все – ви підтвердили особу й підписали документ.

Ви використовували "Дія.Підпис", коли генерували COVID-сертифікат у Дії. Він потрібен і для бізнесу, і для побутових питань. Ним можна підписати будь-які PDF-документи: контракт, заяву на відпустку, договір оренди та ін. І вам не потрібно ходити до держорганів для цього. Щоб ним користуватися, треба ID-карта або біометрія в Дії.

"Дія.Підпис" – найзахищеніший цифровий підпис у смартфоні. Команда Міністерство цифрової трансформації України працює над тим, щоб впровадити десятки нових послуг, але разом із цим — вдосконалюємо і наявні.