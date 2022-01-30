Більше ні кроку вперед, – глава МЗС Франції попередив Путіна через Україну

Французький міністр застеріг президента Росії Володимира Путіна. Він наголосив, що будь-яка нова агресія проти України матиме масштабні наслідки.

Відповідну заяву, спрямовану Кремлю, очільник Міністерства закордонних справ Франції Ів Ле Дріан зробив в інтерв'ю Journal de Dimanche.

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У Франції попередили Путіна через Україну

Будь-які нові посягання на територіальну цілісність України будуть мати масштабні наслідки. Ми максимально чітко про це кажемо,

– зазначив Ів Ле Дріан.

Він додав, що його німецька колега вже сказала, що "більш ні кроку вперед". Французький міністр приєднався до цієї заяви.

Ів Ле Дріан наголосив, що стратегія Франції у цій ситуації передбачає 3 компоненти:

жорсткість із Росією,

солідарність з Україною,

діалог.

Глава МЗС Франції також зазначив, що Володимир Путін, мабуть, прагне мати контроль над своїми найближчими сусідами та розширити свою "сферу впливу". Очільник Кремля бачить у цій схемі Україну.

Нагадаємо, 29 січня, відбулась телефонна розмова глави МЗС Франції та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Розмова глав закордонних відомств України й Франції: головне

Кулеба детально розповів Ів Ле Дріану про актуальну ситуацію біля кордонів України, у Чорному морі та на окупованих територіях.

Міністри наголосили на важливості зберігати пильність та твердість під час контактів із російською стороною. Вони домовились продовжити дипломатичні зусилля для врегулювання ситуації.

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