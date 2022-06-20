Більше обіцяють, ніж дають: хто і як допомагає Україні у війні з Росією

Як нам допомагають інші країни станом на червень: декларовані обсяги допомоги Україні від країн-союзників суттєво збільшились у травні та на початку червня.

Але, одночасно є велика різниця між заявленою та фактично наданою допомогою – як військовою, так і фінансовою. Поки що країни-союзники обіцяють більше, ніж фактично надають!

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Військова допомога

Це – висновки німецьких дослідників з Інституту світової економіки міста Кіль станом на 7 червня 2022. Вони зробили дата-базу військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні в розрізі країн!

США в абсолютному виразі допомогли нам в 10 разів більше, ніж Німеччина. Так само як Польща та Велика Британія: країни поставили більше, ніж Німеччина. Якщо подивитись на підтримку в залежності від розміру економіки, то Балтійські країни та Польща продовжують надавати набагато більше, ніж великі європейські економіки: як Німеччина, Італія, Франція.

По військовій допомозі цифри виглядають так:

Обіцянки західні країни дали на 10,6 млрд євро, фактично ж надали на 7,3 млрд євро. З них:

США обіцяють 4,1 млрд євро, надали 2,0 мільярди;

Польща пообіцяла 1,7 мільярда євро, надала 1,7 мільярда євро;

Велика Британія пообіцяла 1,1 мільярда, надала 1 мільярд;

Німеччина пообіцяла 542 мільйонів євро, надала 192 мільйонів євро.

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Фінансова допомога

А ось з фінансовою допомогою ситуація гірша. Нам потрібно покривати дефіцит бюджету, і кошти потрібні щомісяця, аби не було колапсу. І тут виходить, що обіцянок надати кошти на підтримку бюджету нам дали на більше ніж 30 млрд євро, а перерахували близько 6 млрд євро від початку війни.

Обіцянки по країнах виглядають приблизно так:

Структури ЄС пообіцяли 12,2 мільярда, фактично надано 2 мільярди.

США пообіцяли 8,5 мільярда, надали 0,9 мільярда.

Канада пообіцяла 1,3 мільярда, надала 0,4 мільярда.

Німеччина пообіцяла 1,3 мільярда, надала 0,3 мільярда.

Франція пообіцяла 0,6 мільярда, надала 0,3 мільярда.

Україні потрібно більше коштів та військової допомоги. Хоча, безумовно, обіцяні, але поки не надані обсяги допомоги, ймовірно, будуть надані в майбутньому! Оскільки в нас є надійні союзники.

Бо за 3,5 місяці війни наша країна отримала 11,7 мільярда євро прямої фінансової та військової допомоги. А це майже 20% від довоєнного ВВП України за 3,5 місяці.

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