Більше обіцяють, ніж дають: хто і як допомагає Україні у війні з Росією
Джерело:фейсбук Тетяни Острікової
Як нам допомагають інші країни станом на червень: декларовані обсяги допомоги Україні від країн-союзників суттєво збільшились у травні та на початку червня.
Але, одночасно є велика різниця між заявленою та фактично наданою допомогою – як військовою, так і фінансовою. Поки що країни-союзники обіцяють більше, ніж фактично надають!
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Військова допомога
Це – висновки німецьких дослідників з Інституту світової економіки міста Кіль станом на 7 червня 2022. Вони зробили дата-базу військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні в розрізі країн!
- США в абсолютному виразі допомогли нам в 10 разів більше, ніж Німеччина. Так само як Польща та Велика Британія: країни поставили більше, ніж Німеччина. Якщо подивитись на підтримку в залежності від розміру економіки, то Балтійські країни та Польща продовжують надавати набагато більше, ніж великі європейські економіки: як Німеччина, Італія, Франція.
По військовій допомозі цифри виглядають так:
Обіцянки західні країни дали на 10,6 млрд євро, фактично ж надали на 7,3 млрд євро. З них:
- США обіцяють 4,1 млрд євро, надали 2,0 мільярди;
- Польща пообіцяла 1,7 мільярда євро, надала 1,7 мільярда євро;
- Велика Британія пообіцяла 1,1 мільярда, надала 1 мільярд;
- Німеччина пообіцяла 542 мільйонів євро, надала 192 мільйонів євро.
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Фінансова допомога
А ось з фінансовою допомогою ситуація гірша. Нам потрібно покривати дефіцит бюджету, і кошти потрібні щомісяця, аби не було колапсу. І тут виходить, що обіцянок надати кошти на підтримку бюджету нам дали на більше ніж 30 млрд євро, а перерахували близько 6 млрд євро від початку війни.
Обіцянки по країнах виглядають приблизно так:
- Структури ЄС пообіцяли 12,2 мільярда, фактично надано 2 мільярди.
- США пообіцяли 8,5 мільярда, надали 0,9 мільярда.
- Канада пообіцяла 1,3 мільярда, надала 0,4 мільярда.
- Німеччина пообіцяла 1,3 мільярда, надала 0,3 мільярда.
- Франція пообіцяла 0,6 мільярда, надала 0,3 мільярда.
Україні потрібно більше коштів та військової допомоги. Хоча, безумовно, обіцяні, але поки не надані обсяги допомоги, ймовірно, будуть надані в майбутньому! Оскільки в нас є надійні союзники.
Бо за 3,5 місяці війни наша країна отримала 11,7 мільярда євро прямої фінансової та військової допомоги. А це майже 20% від довоєнного ВВП України за 3,5 місяці.
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