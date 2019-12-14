11:54
14 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Батіскаф Батіскафич розколює Маріанський жолоб. "Хубло" прибрали з ефіру
      Вєсті Кремля
      22:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Як Зеленський боротиметься з мітингами. Російські пропагандисти приїхали до України
      Вєсті.UA
      20:38, 13 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Більше інформації, ніж можна уявити: Джуліані доповів Трампу про поїздку в Україну

      433 Читать новость на русском
      Джуліані в Україні / ERA

      Адвокат очільника Білого дому Дональда Трампа Рудольф Джуліані розповів, що зібрав багато важливої інформації під час поїздки в Україну.

      Відразу по приїзду додому він поспілкувався з Дональдом Трампом і зазначив, що зміг отримати "більше інформації, ніж можна собі уявити", повідомляє The Wall Street Journal.

      Цікаво! Україна готує новий візит Зеленського до США, – Кулеба

      Джуліані пообіцяв викласти отримані відомості в доповіді на 20 сторінок. Сам Трамп підтвердив, що його адвокат знайшов "багато хорошої інформації".

      Особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані прибув до Києва 4 грудня із знімальною групою одного з американських каналів. За інформацією ЗМІ, він планував зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним та прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

      Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський виставив фото з захисником Трампа, зазначивши, що вони домовилися про створення парламентської слідчої комісії щодо низки важливих питань.


      Адвокат Трампа Джуліані до того встиг провести зустріч у Будапешті (Угорщина) з:

      • ексгенпрокурором України Юрієм Луценком;
      • колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком;
      • колишнім нардепом Андрієм Артеменком;
      • колишнім головою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовським.

      Що відомо про процедуру імпічменту Трампа: коротко

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma, що належить ексміністру екології Миколі Злочевському.
      • До цієї компанії також є причетним син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
      Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
      сьогодні
      3998
      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Дональд Трамп Новини США Новини України Імпічмент Трампа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:04 Головні новини 13 грудня: Суд у справі вбивства Шеремета, Brexit наближається
      Северин Трач 954
      сьогодні , 09:00 Страна праздничных тельняшек: почему в России не носят национальную одежду?
      Павло Казарін 801
      сьогодні , 08:01 Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      Світлана Попова 2630
      сьогодні , 07:00 Кредит від держави для бізнесу: що це таке
      Ірина Кошанська 4506
      сьогодні , 01:33 Тест на спроможність для нової влади: де правда у справі Шеремета
      Антон Голобородько 707
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук