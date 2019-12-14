Більше інформації, ніж можна уявити: Джуліані доповів Трампу про поїздку в Україну

Адвокат очільника Білого дому Дональда Трампа Рудольф Джуліані розповів, що зібрав багато важливої інформації під час поїздки в Україну.

Відразу по приїзду додому він поспілкувався з Дональдом Трампом і зазначив, що зміг отримати "більше інформації, ніж можна собі уявити", повідомляє The Wall Street Journal.

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Джуліані пообіцяв викласти отримані відомості в доповіді на 20 сторінок. Сам Трамп підтвердив, що його адвокат знайшов "багато хорошої інформації".

Особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані прибув до Києва 4 грудня із знімальною групою одного з американських каналів. За інформацією ЗМІ, він планував зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним та прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський виставив фото з захисником Трампа, зазначивши, що вони домовилися про створення парламентської слідчої комісії щодо низки важливих питань.



Адвокат Трампа Джуліані до того встиг провести зустріч у Будапешті (Угорщина) з:

ексгенпрокурором України Юрієм Луценком ;

; колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком ;

; колишнім нардепом Андрієм Артеменком ;

; колишнім головою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовським .