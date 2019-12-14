Більше інформації, ніж можна уявити: Джуліані доповів Трампу про поїздку в Україну
Адвокат очільника Білого дому Дональда Трампа Рудольф Джуліані розповів, що зібрав багато важливої інформації під час поїздки в Україну.
Відразу по приїзду додому він поспілкувався з Дональдом Трампом і зазначив, що зміг отримати "більше інформації, ніж можна собі уявити", повідомляє The Wall Street Journal.
Цікаво! Україна готує новий візит Зеленського до США, – Кулеба
Джуліані пообіцяв викласти отримані відомості в доповіді на 20 сторінок. Сам Трамп підтвердив, що його адвокат знайшов "багато хорошої інформації".
Особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані прибув до Києва 4 грудня із знімальною групою одного з американських каналів. За інформацією ЗМІ, він планував зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним та прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський виставив фото з захисником Трампа, зазначивши, що вони домовилися про створення парламентської слідчої комісії щодо низки важливих питань.
Адвокат Трампа Джуліані до того встиг провести зустріч у Будапешті (Угорщина) з:
- ексгенпрокурором України Юрієм Луценком;
- колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком;
- колишнім нардепом Андрієм Артеменком;
- колишнім головою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовським.
Що відомо про процедуру імпічменту Трампа: коротко
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma, що належить ексміністру екології Миколі Злочевському.
- До цієї компанії також є причетним син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.