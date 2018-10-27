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      "Більше любові, турботи і сексу": поради від сомнолога, як пережити перехід на зимовий час

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      Цієї ночі всі українці мають шанс довше поспати, адже прокидатися буде потрібно на годину пізніше. Традиційно в останню неділю жовтня Україна переходить на зимовий час. У ніч з 27 на 28 жовтня годинник переводять на годину назад. Проте окрім бонусних шістдесяти хвилин сну, очікують нас і незручності.

      То на годину вперед, то на годину назад. Щопівроку Україна та ще половина світу переводять стрілки годинника. Аби світла пора доби припадала на робочий час.

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      Коли переводимо стрілки вперед за темної пори – зранку отримуємо додаткову годину природного світла. Такий самий фокус з переведенням стрілок назад за світлої пори. Все – задля економії електроенергію, – каже експерт Сергій Рачинський.

      Пояснювалось головним чином тим, що була війна, був брак енергоресурсів. І політикам і державним діячам здалося, що таким чином вони зможуть щось зекономити і принести якусь користь своїм народам,
      – зазначив експерт Інституту демократії ім. Пилипа Орлика Сергій Рачинський.

      Однак сьогодні економічної вигоди від переведення стрілки годинника майже немає, – каже Сергій Рачинський. Проте клопоту ця традиція додає. Виграють від цього лише чиновники. А от хто програє, то це чутливі до зміни часу люди. Сомнолог Юрій Погорецький розповідає, що для людського організму це неабиякий стрес. Переведення годинників давно треба скасовувати.

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      "Будь-які зміщення, переміщення, пов'язані зі сном, негативно впливають на стан здоров'я. Навіть здорових", – підкреслив сомнолог Юрій Погорецький.

      переведення часу

      І якщо молодь може звикнути до нового часу за день-два, то люди похилого віку можуть страждати тижнями, а інколи й аж до нового переведення годинника. "Це серцево-судинна система страждає, страждає ендокринна система, це метаболічні процеси всі порушуються, психоневрологічні", – додав сомнолог. Тому Юрій Погорецький дає поради, як легше та швидше адаптуватися до нового часу.

      Створити побільше позитивних емоцій в сім'ї: більше любові, більше турботи, більше обіймашок, більше поцілунків, більше сексу. Але! Перед сном він повинен бути не активним. Називаю його – "не спортивний",
      – наголосив Погорецький.


      Сомнолог радить отримувати більше позитивних емоцій

      А ще варто привчити себе лягати спати о 10 годині вечора та прокидатися о 6-7 ранку. Тоді організм буде найбільш продуктивним.

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      В Україні у 2011 році вже намагалися скасувати переведення годинників. Залишити літній час. Проте жителі Західної України почали обурюватися. Там взимку світає найпізніше. Відтак, їх влаштовує зимовий час. 

      Про те, як ставляться до переведення годинників, – дивіться у сюжеті.

      Автор: Едуард Крижанівський
      Теги: LifeStyle Новини України Здоров'я Поради Здорове життя
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 27 жовтня
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