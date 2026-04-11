Більшість – героїчні оборонці Маріуполя: Буданов розповів, кого повернули додому з полону

Україна та Росія 11 квітня провели обмін полоненими. Більшість звільнених – військові та цивільні, яких тримали у російському полоні з 2022 року.

Детальніше про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Дивіться також Україна та Росія провели новий обмін полоненими

Кого повернула Україна з полону?

Кирило Буданов повідомив, що обмін полоненими напередодні Великодні відбувся за доручення президента України. Цього разу за участі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повернулись з російської неволі 175 українських захисників та 7 цивільних.

Зазначається, що більшість звільнених військових утримували у полоні з 2022 року. Серед них також героїчні оборонці Маріуполя.

Попри складнощі на Батьківщину повернулись й 25 офіцерів, яких Росія категорична відмовлялась обмінювати.

Вдома також Нацгвардійці, яких взяли у полон під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення, додали в Координаційному штабі.

Вік наймолодшого звільненого – 22 роки, найстаршому виповнилося – 63 роки,

– зазначили в Координаційному штабі.

Отже, серед звільнених військовополонених:

представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Повітряних Сил,

Територіальної оборони,

Десантно-штурмових військ,

Військової служби правопорядку,

Сил безпілотних систем,

Національної гвардії України,

Державної прикордонної служби.

Перші кадри після повернення в Україну / Фото Координаційного штабу

Керівник ОП подякував партнерам зі США та ОАЕ у сприянні організації Великоднього обміну.