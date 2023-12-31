Більшість – по передній лінії оборони: вночі ворог запустив 49 "Шахедів"

У ніч на 31 грудня росіяни масовано атакували Україну "Шахедами". Агресор запустив 49 дронів-камікадзе.

Ворог атакував ударними безпілотниками з 3 напрямків. Окрім того, росіяни завдали ракетних ударів по Харкову.

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Скільки "Шахедів" збили вночі

Цієї ночі бійці Путіна атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з трьох напрямків. Зокрема, мису Чауда, району Приморсько-Ахтарська та Курської області.

Загалом було зафіксовано 49 дронів. Також агресор завдав удару по місту Харків 6 зенітними керованими ракетами С-300.

Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об'єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі,

– наголосили в Повітряних силах.

Додали, що в різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 21 "Шахед".

Важливо! Ввечері 30 грудня російські терористи завдали ракетних ударів по Харкову. Ворог влучив у житловий будинок і будівлю готелю. Постраждали 28 цивільних.

Вночі агресор запустив на Харків "Шахеди". Зафіксовано 4 влучання – також по цивільній інфраструктурі.