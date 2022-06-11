Більшість потребує протезування, – львівський хірург розповів про постраждалих з гарячих точок

На жаль, до тилових лікарень постійно привозять постраждалих із "гарячих" регіонів України. Нещодавно медики зустріли евакуаційний потяг з Дніпра, на якому транспортували постраждалих, яких вивезли з-під обстрілів.

Про це 24 каналу розповів Віталій Колодій, завідувач відділення хірургії у лікувально-діагностичному центрі Святого Луки. Медик також зазначив, що найчастіше серед цивільних побутують мінно-вибухові травми, осколкові та вогнепальні поранення, а також опіки різного ступеню важкості.

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За словами хірурга, важкість лікування таких пацієнтів полягає в тому, що більшість травм та пошкоджень не є ізольованими, а також чимала кількість політравм.

"Доволі часто у пацієнта поєднані травми декількох кінцівок, нерідко ці всі поранення спарені із травмами голови та внутрішніми забоями чи переламами", – говорить Віталій Колодій.

Вкрай рідко можна зустріти постраждалого із однією кулею чи одним осколком. Лікування в стаціонарі триває недовго – близько 2-х тижнів. Із реабілітацією складніше, адже вона відбувається значно довше, додає медик лікувально-діагностичного центру.

Тривала реабілітація пов’язана із тим, що функції кінцівок потрібно відновлювати поступово. А ще дуже часто є потреба не лише у відновленні, а й у протезуванні,

– додає Колодій.

На думку хірурга, післяопераційна реабілітація є вкрай важливим для відновлення усіх критично важливих функцій організму людини.

Національний реабілітаційний центр "Незламні" у Львові – що відомо

Про ідею створення реабілітаційного центру повідомили ще у травні. Мер Львова заявив, що місто приймає багато поранених внаслідок бойових дій чи ракетних ударів по Україні. Саме через це варто спорудити масштабний реабілітаційний центр для всіх охочих українців.

10 червня у Львові відбувся Форум донорів. На ньому і презентували проєкт Національного центру реабілітації "Незламні". Це зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також під час заходу медики розповіли про особливості роботи нового центру.

Так, стало відомо, що реабілітаційний центр працюватиме на базі Першого територіального медичного об'єднання Львова. Там буде реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Постраждалим не лише встановлюватимуть протези у цьому місці, а й виготовлятимуть.

Захід відбувся на глибині 7 метрів задля безпеки. Загалом участь у форумі взяли понад 200 учасників. Вдалося зібрати приблизно 2 мільйони євро для Національного реабілітаційного центру.

Андрій Садовий каже, що презентація – це перший крок до створення нового потужного медзакладу. Він додав, що на форумі представили "філософію" реабілітаційного центру. Його планують збудувати за наступні 2 роки.

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