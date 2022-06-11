Більшість потребує протезування, – львівський хірург розповів про постраждалих з гарячих точок
На жаль, до тилових лікарень постійно привозять постраждалих із "гарячих" регіонів України. Нещодавно медики зустріли евакуаційний потяг з Дніпра, на якому транспортували постраждалих, яких вивезли з-під обстрілів.
Про це 24 каналу розповів Віталій Колодій, завідувач відділення хірургії у лікувально-діагностичному центрі Святого Луки. Медик також зазначив, що найчастіше серед цивільних побутують мінно-вибухові травми, осколкові та вогнепальні поранення, а також опіки різного ступеню важкості.
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За словами хірурга, важкість лікування таких пацієнтів полягає в тому, що більшість травм та пошкоджень не є ізольованими, а також чимала кількість політравм.
"Доволі часто у пацієнта поєднані травми декількох кінцівок, нерідко ці всі поранення спарені із травмами голови та внутрішніми забоями чи переламами", – говорить Віталій Колодій.
Вкрай рідко можна зустріти постраждалого із однією кулею чи одним осколком. Лікування в стаціонарі триває недовго – близько 2-х тижнів. Із реабілітацією складніше, адже вона відбувається значно довше, додає медик лікувально-діагностичного центру.
Тривала реабілітація пов’язана із тим, що функції кінцівок потрібно відновлювати поступово. А ще дуже часто є потреба не лише у відновленні, а й у протезуванні,
– додає Колодій.
На думку хірурга, післяопераційна реабілітація є вкрай важливим для відновлення усіх критично важливих функцій організму людини.
Національний реабілітаційний центр "Незламні" у Львові – що відомо
- Про ідею створення реабілітаційного центру повідомили ще у травні. Мер Львова заявив, що місто приймає багато поранених внаслідок бойових дій чи ракетних ударів по Україні. Саме через це варто спорудити масштабний реабілітаційний центр для всіх охочих українців.
- 10 червня у Львові відбувся Форум донорів. На ньому і презентували проєкт Національного центру реабілітації "Незламні". Це зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також під час заходу медики розповіли про особливості роботи нового центру.
- Так, стало відомо, що реабілітаційний центр працюватиме на базі Першого територіального медичного об'єднання Львова. Там буде реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Постраждалим не лише встановлюватимуть протези у цьому місці, а й виготовлятимуть.
- Захід відбувся на глибині 7 метрів задля безпеки. Загалом участь у форумі взяли понад 200 учасників. Вдалося зібрати приблизно 2 мільйони євро для Національного реабілітаційного центру.
- Андрій Садовий каже, що презентація – це перший крок до створення нового потужного медзакладу. Він додав, що на форумі представили "філософію" реабілітаційного центру. Його планують збудувати за наступні 2 роки.
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