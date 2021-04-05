"Майдану" не буде: більшість росіян вважають вирок Навальному справедливим

Приблизно 48% росіян вважають справедливим вирок опозиціонеру Олексію Навальному. Водночас 29% опитуваних мають протилежний погляд на ситуацію.

За даними соціологічної служби "Левада-центр", ще 23 відсотки респондентів не можуть однозначно відповісти на це запитання.

Актуально Може отримати інвалідність, – російський журналіст про стан здоров'я Навального

Деталі дослідження

Левова частка незгідних з вироком Навальному – молодь від 18 до 22 років. Окрім того, більшість із цих людей – жителі Москви та великих міст. З них 61% опитуваних хочуть якнайшвидшого звільнення опозиціонера.

Більшість населення невеликих і середніх міст переконані, що суд має рацію.

Що кажуть соціологи

Директор "Левада-центру" Лев Гудков заявив, що вирішальне значення має канал, через який люди сприймають інформацію.

Якщо це телебачення, де відбувається систематична дискредитація політика, то результат один. Якщо соцмережі, то це вже зовсім інша інформація і інший рівень обізнаності,

– мовиться у повідомленні

Ув'язнення Навального: останні новини