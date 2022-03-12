Більшість росіян, які вже вступали в бої з ЗСУ, деморалізовані: здаються в полон групами

У Генштабі ЗСУ зазначають, що російські військові, які вже мали справу з нашими бійцями ЗСУ, уже деморалізовані. Ба більше, вони здаються у полон цілими групами.

У своєму ранковому зведенні, 12 березня, Генеральний штаб ЗСУ підкреслив, що українські бійці продовжують давати гідну відсіч ворогові. Та й самі окупанти, принаймні ті, котрі вже вступали у бої з ЗСУ, відчувають неабияку деморалізацію.

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Окупанти деморалізовані та часто здаються у полон

Російські військові вже понюхали пороху українського. Тож після безпосередніх боїв із ЗСУ вони часто стають ще більш деморалізованими, а морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися.

Зокрема фіксуються уже випадки, коли окупанти починають здаватися у полон цілими групами.

Крім того, у Генштабі зазначили, що протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника. Усі вони рухаються у напрямку державного кордону.

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