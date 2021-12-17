Більшість українців готові чинити опір російській інтервенції: опитування

17 грудня 2021 , 11:56
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Джерело:

КМІС

Кожен третій українець має намір чинити опір російській агресії у разі реальної загрози. Водночас ще понад 20% готові брати участь в акціях громадянського опору.

Про це свідчать свіжі дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Загалом результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам. На питання "чи вдалися б ви до якихось дій у разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії" українці відповіли наступним чином:

  • 33,3% опитаних готові чинити збройний опір;
  • 21,7% – опиратимуться шляхом участі в акціях громадянського опору;
  • 14,8% – виїхали б у більш безпечний регіон;
  • 9,3% – виїхали б закордон;
  • 18,6% – нічого б не робили;
  • 12,1% не визначилися із відповіддю;
  • 1,1% відмовилися відповісти на запитання. 
Зверніть увагу! Загалом одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців.

У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 60,5% на Заході до 37,2% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 39,7% на Заході до 25,6% на Сході.


До яких дій готові вдатися українці у разі російської збройної інтервенції / Дані КМІС

Що відомо про дослідження

Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології у період з 3-11 грудня 2021 року. Тоді методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім тимчасово окупованого Криму та не підконтрольних українському уряду території Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.
Автор: Альона Захарова