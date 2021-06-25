Більшість жителів Півдня і Сходу не вважають Україну незалежною, – опитування
25 червня 2021 , 14:33Читать новость на русском
Джерело:Центр Разумкова
З'ясували, що 67% українців вважають свою державу суверенною, а 26% – ні. Незалежною країну називають 56% громадян. Натомість аж 39,5% так не думають.
Суверенною державою Україну вважають більшість жителів усіх регіонів. Наприклад, 83% людей на Заході країни, до 50% – на Сході.
До речі Гірше, ніж росіяни: значна частина українців негативно ставляться до Сталіна, ще третині байдуже
Деякі жителі Сходу та Півдня не вважають Україну незалежною
- Так, більшість жителів Заходу та Центру наголошують, що Україна – незалежна. Зокрема, 80% та 58%.
- Однак більшість жителів південних та східних областей вважають по-іншому – 58% і 56%.
До слова, реалізацію конституційних принципів найкраще оцінює Захід, найгірше – Схід та Південь. Зазначили, що чим молодші респонденти, тим краще вони це оцінюють.
Що відомо про опитування
- Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв’ю"обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.
- Опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
- Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
- Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницького проєкту "Україна: 30 років на шляху до Європи". Його фінансує Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні.