Більшість користувачів неправильно заряджають смартфони: експерти дали кілька порад

Чимало користувачів заряджають свої смартфони, використовуючи поради для звичайних кнопкових телефонів. Тобто розряджають смартфон до 0%. Однак, так заряджати смартфони неправильно.

В цьому переконують експерти GSMArena, пише segodnya.ua.

Справа в тому, у старих телефонах використовували нікель-кадмієві батареї, котрі мали так званий "ефект пам'яті". Тож їх потрібно було повністю розрядити і зарядити до 100%.

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Сучасні смартфони мають літій-іонні і літій-полімерні акумулятори позбавлені проблеми "ефекту пам'яті", тому готові працювати відразу "з коробки" без розгону.

Як стверджують експерти GSMArena, для таких батарей 100% зарядка є шкідливою. Оптимально заряджати пристрій на рівні 40-30%.

Також експерти не рекомендують грати ігри на смартфоні під час зарядки, адже відеоігри сильно нагрівають процесор від чого нагрівається батарея – це негативно впливає на смартфон.

А от залишати на ніч смартфон на зарядці не є небезпечно, кажуть експерти. Головне використовувати фірмову зарядку – вона має механізм захисту від перегріву.

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