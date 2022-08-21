У всій Україні оголосили повітряну тривогу: вибухи чули на Одещині

На Сході, а також Півдні та у Центрі України оголосили повітряну тривогу. Людей закликають пройти в укриття та перебувати там до відбою.

Повідомлення про тривогу почали з'являтись орієнтовно о 02:46 21 серпня. На жаль, вже о 03:22 21 серпня у Одесі місцеві жителі почули вибухи.

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У багатьох областях лунають сирени

Повітряну тривогу оголосили у:

Одеській;

Миколаївській;

Херсонській;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Черкаській;

Дніпропетровській;

Полтавській;

Донецькій;

Харківській;

Сумській областях.

У інших областях не лунали сирени. Щоправда на Луганщині сигнал повітряної тривоги оголосили ще 4 квітня і досі там немає відбою.

Також Україна немає інформації про тривоги з території тимчасово окупованого Криму.

Вибухи пролунали в Одесі

Суспільне повідомило, що у Одесі пролунали вибухи орієнтовно о 03:22 21 серпня. Тобто через майже 40 хвилини після оголошення тривоги. Людей закликають перебувати в укриттях до відбою.

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