На Київщині й у кількох областях тривога: є загроза атаки дронами
6 травня 2023, 22:17Читать новость на русском
Увечері 6 травня у більшості областей оголосили повітряну тривогу. Причиною того стало те, що Росія здійняла у повітря бомбардувальники, зокрема носії ракет Х-22.
Тривога спершу охопила південні та східні регіони, а потім почала ширитися країною. 24 Канал збирає для вас усю актуальну інформацію про загрозу та про те, що відбувається в регіонах, де можливі ворожі атаки.
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7 травня
01:29 Відбій тривоги у Чернігівській області. На Київщині відбій тривав менш як хвилину, після чого знову було оголошено тривогу.01:24 У Херсонській області відбій повітряної тривоги.
01:18 Станом на цю мить тривоги ще тривають у:
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Світловодській громаді Кіровоградської області;
- Нікопольському районі Дніпропетровської області (загроза артилерійського обстрілу);
- Херсонській області.
6 травня23:16 Оперативне командування "Південь" повідомило, що Росія вивела у Чорне море 4 надводні носії крилатих ракет. Можливий сумарний залп до 32 "Калібрів".23:01 Повідомлень про запуски ракет немає. Однак загроза ударів ракетами з авіації та ракетоносіїв у Чорному морі, на жаль, зберігається.22:44 У Шосткинському районі Сумщини чули звуки вибухів.22:38 В Одеській області також оголошена тривога. 22:24 Повітряна тривога оголошена в Чернігівській області. Станом на цю мить карта тривог виглядає наступним чином:
Карта тривог станом на цю мить / Скриншот22:22 Повітряна тривога оголошена в Житомирській області. Також сирени почали лунати і в столиці.22:15 За даними моніторингових груп, Росія підняла у повітря бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями надзвукових ракет Х-22. повідомлень про запуски на цю мить немає.
22:14 Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у:
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Херсонській області;
- Миколаївській області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Вінницькій області.
Крім того, безперервна тривога триває у Луганській області та в тимчасово окупованій АР Крим.22:10 Є повідомлення про вибухи в Костянтинівці в Донецькій області.