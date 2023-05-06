На Київщині й у кількох областях тривога: є загроза атаки дронами

Увечері 6 травня у більшості областей оголосили повітряну тривогу. Причиною того стало те, що Росія здійняла у повітря бомбардувальники, зокрема носії ракет Х-22.

Тривога спершу охопила південні та східні регіони, а потім почала ширитися країною. 24 Канал збирає для вас усю актуальну інформацію про загрозу та про те, що відбувається в регіонах, де можливі ворожі атаки.

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7 травня

Відбій тривоги у Чернігівській області. На Київщині відбій тривав менш як хвилину, після чого знову було оголошено тривогу.У Херсонській області відбій повітряної тривоги.

01:18 Станом на цю мить тривоги ще тривають у:

Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Світловодській громаді Кіровоградської області;

Нікопольському районі Дніпропетровської області (загроза артилерійського обстрілу);

Херсонській області.

6 травня

В Одеській області оголошений відбій повітряної тривоги.Є повідомлення про вибух в Одесі.Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що унаслідок атаки росіян не зафіксовано влучань, тому це або спрацювала ППО, або росіяни влучили ракетами в поле.Стратегічна авіація росіян відійшла від пускових рубежів.У Херсонській області лунають вибухи.В ОВА підтвердили 3 вибухи в Миколаєві, однак є ймовірність, що спрацювала ППО.Є повідомлення про вибухи в Херсоні та Миколаєві.Моніторингові групи повідомляють про те, що ворожа авіація наблизилася до пускових ліній та, ймовірно, здійснила пуски ракет. Будьте обережні!Оперативне командування "Південь" повідомило, що Росія вивела у Чорне море 4 надводні носії крилатих ракет. Можливий сумарний залп до 32 "Калібрів".Повідомлень про запуски ракет немає. Однак загроза ударів ракетами з авіації та ракетоносіїв у Чорному морі, на жаль, зберігається.У Шосткинському районі Сумщини чули звуки вибухів.В Одеській області також оголошена тривога.Повітряна тривога оголошена в Чернігівській області. Станом на цю мить карта тривог виглядає наступним чином:Карта тривог станом на цю мить / СкриншотПовітряна тривога оголошена в Житомирській області. Також сирени почали лунати і в столиці.За даними моніторингових груп, Росія підняла у повітря бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями надзвукових ракет Х-22. повідомлень про запуски на цю мить немає.

22:14 Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у:

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Херсонській області;

Миколаївській області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Вінницькій області.

Крім того, безперервна тривога триває у Луганській області та в тимчасово окупованій АР Крим.

Є повідомлення про вибухи в Костянтинівці в Донецькій області.