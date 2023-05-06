На Київщині й у кількох областях тривога: є загроза атаки дронами

6 травня 2023, 22:17
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Увечері 6 травня у більшості областей оголосили повітряну тривогу. Причиною того стало те, що Росія здійняла у повітря бомбардувальники, зокрема носії ракет Х-22.

Тривога спершу охопила південні та східні регіони, а потім почала ширитися країною. 24 Канал збирає для вас усю актуальну інформацію про загрозу та про те, що відбувається в регіонах, де можливі ворожі атаки. 

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7 травня

 

 

01:29 Відбій тривоги у Чернігівській області. На Київщині відбій тривав менш як хвилину, після чого знову було оголошено тривогу.01:24 У Херсонській області відбій повітряної тривоги.

01:18 Станом на цю мить тривоги ще тривають у:

  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Світловодській громаді Кіровоградської області;
  • Нікопольському районі Дніпропетровської області (загроза артилерійського обстрілу);
  • Херсонській області.
01:05 В Одеській області оголошений відбій повітряної тривоги.00:56 Є повідомлення про вибух в Одесі.00:54 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що унаслідок атаки росіян не зафіксовано влучань, тому це або спрацювала ППО, або росіяни влучили ракетами в поле.00:47 Стратегічна авіація росіян відійшла від пускових рубежів.00:45 У Херсонській області лунають вибухи.00:37 В ОВА підтвердили 3 вибухи в Миколаєві, однак є ймовірність, що спрацювала ППО.00:23 Є повідомлення про вибухи в Херсоні та Миколаєві.00:16 Моніторингові групи повідомляють про те, що ворожа авіація наблизилася до пускових ліній та, ймовірно, здійснила пуски ракет. Будьте обережні!

6 травня

23:16 Оперативне командування "Південь" повідомило, що Росія вивела у Чорне море 4 надводні носії крилатих ракет. Можливий сумарний залп до 32 "Калібрів".23:01 Повідомлень про запуски ракет немає. Однак загроза ударів ракетами з авіації та ракетоносіїв у Чорному морі, на жаль, зберігається.22:44 У Шосткинському районі Сумщини чули звуки вибухів.22:38 В Одеській області також оголошена тривога. 22:24 Повітряна тривога оголошена в Чернігівській області. Станом на цю мить карта тривог виглядає наступним чином:

Карта тривог станом на цю мить / Скриншот22:22 Повітряна тривога оголошена в Житомирській області. Також сирени почали лунати і в столиці.22:15 За даними моніторингових груп, Росія підняла у повітря бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями надзвукових ракет Х-22. повідомлень про запуски на цю мить немає.

22:14 Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у:

  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Донецькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Херсонській області;
  • Миколаївській області;
  • Кіровоградській області;
  • Черкаській області;
  • Вінницькій області.

Крім того, безперервна тривога триває у Луганській області та в тимчасово окупованій АР Крим.

22:10 Є повідомлення про вибухи в Костянтинівці в Донецькій області.
Автор: Іван Магуряк