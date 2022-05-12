У більшості областей України – повітряна тривога

У більшості областей України станом на 21:45 лунає сигнал повітряної тривоги. Вдруге за день українців масово попереджають про небезпеку.

Жителям "червоних" областей потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя, нагадує 24 канал.

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Перебувати у місці безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Про небезпеку попереджають жителів:

Київської області;

Харківської області;

Дніпропетровської області;

Вінницької області;

Житомирської області;

Полтавської області;

Сумської області;

Запорізької області;

Черкаської області;

Чернігівської області;

Донецької області;

Миколаївської області;

Одеської області;

Луганської області.

Перша масова тривога

Олександр Сєнкевич – міський голова Миколаєва – близько 21:57 повідомив , що у місті лунають вибухи. Він закликав людей залишатися в укритті цивільного захисту.

Про першу масову повітряну тривогу українців повідомили близько 17:17. Тоді російські загарбники скоїли мало не наймасштабніший ракетний обстріл за час війни. По інфраструктурі Кременчука вдарили 12 ракет. Більшість з них влучили у нафтопереробний завод.

Водночас Дмитро Лунін – голова Полтавської ОВА – повідомив, що також були "прильоти" в інші об'єкти інфраструктури.

Ракетні удари по Запорізькій області

Російські окупанти продовжують обстрілювати міста й села України. У ніч на 12 травня ворог обстріляв селище Комишуваха. За даними Офісу генпрокурора, окупанти пошкодили або взагалі зруйнували 50 будинків.

На жаль, внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Окрім того, відомо про 3 постраждалих.

Офіс генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження вже розпочали. Мовиться про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Росія обстріляла Харківщину

Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – повідомив, що російські загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню Малу Данилівку. Окрім того, в епіцентрі вогню опинилися Дергачі.

Голова ОВА повідомив про загибель однієї людини. Окрім того, 3 людей отримали поранення.

Синєгубов закликав людей не нехтувати власною безпекою: реагувати на повітряні тривоги та не перебувати на вулиці без потреби.

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