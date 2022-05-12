У більшості областей України – повітряна тривога
У більшості областей України станом на 21:45 лунає сигнал повітряної тривоги. Вдруге за день українців масово попереджають про небезпеку.
Жителям "червоних" областей потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя, нагадує 24 канал.
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Перебувати у місці безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги.
Про небезпеку попереджають жителів:
- Київської області;
- Харківської області;
- Дніпропетровської області;
- Вінницької області;
- Житомирської області;
- Полтавської області;
- Сумської області;
- Запорізької області;
- Черкаської області;
- Чернігівської області;
- Донецької області;
- Миколаївської області;
- Одеської області;
- Луганської області.
Перша масова тривога
Про першу масову повітряну тривогу українців повідомили близько 17:17. Тоді російські загарбники скоїли мало не наймасштабніший ракетний обстріл за час війни. По інфраструктурі Кременчука вдарили 12 ракет. Більшість з них влучили у нафтопереробний завод.
Водночас Дмитро Лунін – голова Полтавської ОВА – повідомив, що також були "прильоти" в інші об'єкти інфраструктури.
Ракетні удари по Запорізькій області
- Російські окупанти продовжують обстрілювати міста й села України. У ніч на 12 травня ворог обстріляв селище Комишуваха. За даними Офісу генпрокурора, окупанти пошкодили або взагалі зруйнували 50 будинків.
- На жаль, внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Окрім того, відомо про 3 постраждалих.
- Офіс генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження вже розпочали. Мовиться про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.
Росія обстріляла Харківщину
Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – повідомив, що російські загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню Малу Данилівку. Окрім того, в епіцентрі вогню опинилися Дергачі.
Голова ОВА повідомив про загибель однієї людини. Окрім того, 3 людей отримали поранення.
Синєгубов закликав людей не нехтувати власною безпекою: реагувати на повітряні тривоги та не перебувати на вулиці без потреби.
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