У більшості областей Заходу України та на Київщині повітряна тривога

8 квітня 2022 , 08:35
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Приблизно о 8:30 у більшості західних регіонів України пролунали сирени. Судячи з карти, існує повітряна загроза з боку Білорусі. Пізніше про загрозу повідомили й у Київській області.

Наголосимо, що це не навчальна тривога – існує загроза удару. Рекомендуємо якнайшвидше перейти в укриття.

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У яких регіонах повітряна тривога:

  • Волинська область,
  • Рівненька область,
  • Тернопільська область,
  • Львівська область,
  • Івано-Франківська область.
  • Хмельницька область.
  • Житомирська область.
  • Київ та Київська область.
  • Чернігівська область.

Також нагадаємо, що наразі триває повітряна тривога у Луганській області. Радимо мешканцям цього регіону не покидати укриття й не виходити на вулицю.

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Автор: Анастасія Кушпіт