У більшості областей Заходу України та на Київщині повітряна тривога
8 квітня 2022 , 08:35Читать новость на русском
Приблизно о 8:30 у більшості західних регіонів України пролунали сирени. Судячи з карти, існує повітряна загроза з боку Білорусі. Пізніше про загрозу повідомили й у Київській області.
Наголосимо, що це не навчальна тривога – існує загроза удару. Рекомендуємо якнайшвидше перейти в укриття.
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У яких регіонах повітряна тривога:
- Волинська область,
- Рівненька область,
- Тернопільська область,
- Львівська область,
- Івано-Франківська область.
- Хмельницька область.
- Житомирська область.
- Київ та Київська область.
- Чернігівська область.
Також нагадаємо, що наразі триває повітряна тривога у Луганській області. Радимо мешканцям цього регіону не покидати укриття й не виходити на вулицю.
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