У більшості регіонів України – повітряна тривога

21 березня 2022 , 16:21
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У більшості регіонів України близько 16:20 оголосили повітряну тривогу. В багатьох містах це вже не перша небезпека за день.

Людям треба терміново бігти в укриття та чекати там до "відбою".

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Де оголосили тривогу

  • Львів,
  • Хмельницький,
  • Волинь,
  • Черкаси,
  • Київ,
  • Одеса,
  • Миколаїв,
  • Харків,
  • Суми,
  • Чернігів,
  • Івано-Франківськ,
  • Житомир,
  • Рівне,
  • Чернівці,
  • Тернопіль,
  • Дніпро,
  • Запоріжжя,
  • Полтава.
  • Краматорськ, Слов'янськ, Лиман.

Про "відбій" повідомлять з офіційних ресурсів. Також лунатиме другий звук сирени.

Важливо – У Києві та області запроваджують посилену комендантську годину на півтори доби:

 

Автор: Ольга Музика