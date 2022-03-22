У більшості регіонів України – повітряна тривога

22 березня 2022 , 13:27
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Приблизно о 13:20 22 березня у більшості регіонів України сповістили про повітряну тривогу. Людей просять негайно йти в укриття.

Вдень 22 березня у багатьох містах України почали інформувати про загрозу атаки російських загарбників, повідомляє 24 канал.

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У багатьох регіонах України – тривога

Про повітряну тривогу приблизно о 13:20 повідомили у таких містах:

  • Львів,
  • Івано-Франківськ,
  • Тернопіль,
  • Рівне,
  • Луцьк,
  • Хмельницький,
  • Одеса,
  • Житомир,
  • Київ,
  • Харків,
  • Чернігів,
  • Чернівці.

Жителів цих міст та відповідних областей просять негайно спустися в укриття та залишатися там до скасування сигналу про повітряну тривогу.

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Автор: Наталія Пристанська