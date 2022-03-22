У більшості регіонів України – повітряна тривога
22 березня 2022 , 13:27Читать новость на русском
Приблизно о 13:20 22 березня у більшості регіонів України сповістили про повітряну тривогу. Людей просять негайно йти в укриття.
Вдень 22 березня у багатьох містах України почали інформувати про загрозу атаки російських загарбників, повідомляє 24 канал.
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У багатьох регіонах України – тривога
Про повітряну тривогу приблизно о 13:20 повідомили у таких містах:
- Львів,
- Івано-Франківськ,
- Тернопіль,
- Рівне,
- Луцьк,
- Хмельницький,
- Одеса,
- Житомир,
- Київ,
- Харків,
- Чернігів,
- Чернівці.
Жителів цих міст та відповідних областей просять негайно спустися в укриття та залишатися там до скасування сигналу про повітряну тривогу.
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