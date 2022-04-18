У більшості регіонів України – повітряна тривога: прямуйте в укриття
18 квітня 2022 , 06:42Читать новость на русском
Ранок 18 квітня був неспокійним для більшості регіонів України. Так, близько 6:40 пролунала повітряна тривога практично на всій території України.
Зранку, 18 квітня, у більшості регіонів пролунала повітряна тривога. Не зволікайте та відправляйтеся до укриття. Зауважимо, що близько 04:40 ранку сигнали прозвучали практично всюди, крім західних областей.
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Тривоги лунають практично по всій Україні
Пролунали сигнали про повітряну тривогу практично у всіх областях України. Зокрема:
- Одеській
- Миколаївській
- Запорізькій
- Донецькій
- Луганській
- Харківській
- Дніпропетровській
- Кіровоградській
- Полтавській
- Сумській
- Черкаській
- Чернігівській
- Київській
- Вінницькій
- Житомирській
- Рівненській
- Волинській
- Хмельницькій
- Тернопільській
- Івано-Франківській
Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Негайно вирушайте до укриття. Це може врятувати вам життя.
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