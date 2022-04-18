У більшості регіонів України – повітряна тривога: прямуйте в укриття

Ранок 18 квітня був неспокійним для більшості регіонів України. Так, близько 6:40 пролунала повітряна тривога практично на всій території України.

Зранку, 18 квітня, у більшості регіонів пролунала повітряна тривога. Не зволікайте та відправляйтеся до укриття. Зауважимо, що близько 04:40 ранку сигнали прозвучали практично всюди, крім західних областей.

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Тривоги лунають практично по всій Україні

Пролунали сигнали про повітряну тривогу практично у всіх областях України. Зокрема:

Одеській

Миколаївській

Запорізькій

Донецькій

Луганській

Харківській

Дніпропетровській

Кіровоградській

Полтавській

Сумській

Черкаській

Чернігівській

Київській

Вінницькій

Житомирській

Рівненській

Волинській

Хмельницькій

Тернопільській

Івано-Франківській

Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Негайно вирушайте до укриття. Це може врятувати вам життя.

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