У більшості регіонів України лунала повітряна тривога

Ввечері 8 грудня в Україні знов оголосили повітряну небезпеку. Сирени спершу завили на Сході, а тоді почали ширитися у Центр.

Українців закликали негайно проти в укриття, адже плани ворога підступні.

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Станом на 16:55 сирени завили у:

Луганській (з 4 квітня),

Донецькій,

Харківській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Полтавській,

Сумській,

Херсонській,

Черкаській,

Кіровоградській областях.



Мапа повітряних тривог станом на вечір 8 грудня / Фото "єМапа"

Скільки часу потрібно Росії для підготовки нового масованого удару

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія не припиняє завдавати масованих ракетних ударів по всій території України. І, на жаль, у неї ще є ресурси для нових атак, тому завжди слід бути напоготові. Зазвичай росіянам для підготовки до удару потрібен приблизно тиждень.

У будь-якому випадку це кілька днів, щоб спланувати в екстреному режимі… доставити ракети до носіїв, зарядити кораблі або підвісити на літаки. Крім того, їх потрібно виготовляти,

– сказав він.

Ігнат наголосив, що багато з виявлених фрагментів – від ракет "з конвеєра". Окрім радянських ракет, країна-терорист використовує високоточні Х-101, вироблені влітку та восени 2022 року. Він додав, що Росія використовує ракети "з коліс". Тому питання, скільки ще буде таких масованих ударів.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що загарбники мріють занурити нас у темряву та холод. Росія сподівається, що в таких умовах український народ скаже, що хоче здатися, та примусить владу йти на перемовини з загарбниками.