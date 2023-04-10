Біля Авдіївки українські захисники знищили російський вертоліт Мі-24

Російська окупаційна армія продовжує спроби наступу у напрямку Авдіївки. Втім, ворог зазнає величезних втрат – 10 квітня окупанти позбулись ударного гелікоптера Мі-24.

Про це повідомили бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Дивіться також У розвідці Британії назвали ще один гарячий напрямок, на якому Росія зосередила зусилля

Українські військові "приземлили" чергову ворожу "пташку"

Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24,

– йдеться у повідомленні.

Військові додали, що ворог зазнає значних втрат на Авдіївському напрямку.

"Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку", – розповіли вони.

До слова, лиш кілька днів тому, 5 квітня, українські зенітники збили російський вертоліт Ка-52 – теж на Сході. Військові відпрацювали по ворожій цілі за допомогою ПЗРК Перун. Весь екіпаж повітряного судна загинув.

Актуально про ситуацію на фронті

За даними Генштабу, українські військові минулої доби відбили 58 атак окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Зокрема, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах: Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Водяного та Мар'їнки. У ЗСУ наголосили, що ворог успіху не мав.

Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар'їнку, де було відбито понад 20 ворожих атак.

російських окупантів.