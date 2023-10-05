489 обстрілів за минулу добу: в районі залізниці біля Бахмута тривають важкі бої

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. За 4 жовтня окупанти 489 разів обстріляли позиції наших захисників. Відбулося 10 бойових зіткнень. Втім, замість успіхів ворог зазнав втрат.

В ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку, пише 24 Канал. Ілля Євлаш зауважив, що наші захисники ліквідували ще близько 180 окупантів.

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Важкі бої тривають у районі залізниці

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Військовий розповів, що наразі важкі бої тривають у районі залізниці. Сили оборони намагаються відкинути ворога та закріпитися на досягнутих рубежах. Агресор продовжує обстрілювати наші позиції з різних видів артилерії, як ствольної, так і реактивної.

489 обстрілів було зафіксовано за минулу добу з різних типів озброєння, включаючи танки, міномети, СПГ, РПГ, а також стрілецьку зброю. 6 разів ворог застосовував авіацію. Відбулося 10 бойових зіткнень, безуспішних для окупанта,

– підкреслив Євлаш.

Додав, що нашим воїнам вдалося ліквідувати ще 178 загарбників. Окрім того, знищити багато ворожої техніки.

"МТ-ЛБ, 3 установки "Мста-Б", й "Град", одна "Мста-С", 2 гармати Д-20 та ще чотири – Д-30. Вдалося знищити ворожі Урали та іншу техніку, яка могла перевозити великі важкі вантажі, ще 6 складів з боєприпасами, 4 FPV-дрони на Бахмутському напрямку", – уточнив начальник пресслужби.

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