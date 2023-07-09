Біля Бахмута снайпер ліквідував окупанта з 1200 метрів: Сирський показав потужне відео
Джерело:Олександр Сирський
Наші захисники продовжують звільняти рідну землю та ліквідовувати окупантів. Результативно свою роботу виконують також снайпери поблизу Бахмута.
Ролик з одним із них виклав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. На відео можна побачити, як наш снайпер поблизу Бахмута ліквідував окупанта, котрий перебував на відстані у 1200 метрів.
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Влучний постріл знищив ворога
Сирський зазначив, що на відео можна побачити чудову роботу групи "Привид". Вона входить до Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Працює снайпер з позивним "АЛЬФА". З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога,
– наголосив Сирський.
Снайпер ліквідував ворога на відстані 1200 метрів: дивіться відео
Відео демонструє снайперів, які у кікіморах сидять на позиціях. Вони стріляють у бік ворога. В один з моментів наш захисник констатує, що він зумів влучити в російського загарбника.
Слід розуміти, що наші снайпери працюють поблизу Бахмута, ризикуючи власним життям. На момент роботи по ворогові, над ними літав розвідувальний дрон. Його, на щастя, також вдалося приземлити. На відео захисник каже, що "підбив крило". Через якусь мить російський безпілотник потягнуло до землі.
"Підбили, все, йому габелла", – лунає від снайперів.
Олександр Сирський також прокоментував успіхи наших захисників поблизу Бахмута. Він зауважив, що військові продовжують своє просування.
Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці,
– зауважив Олександр Сирський.
Оскільки ми заговорили про ліквідованих окупантів, то не зайвим буде пригадати статистику втрат ворога. Актуальні дані Генштаб озвучив зранку 9 липня.
За добу ліквідували 600 загарбників
- Впродовж минулої доби статистика втрат ворога зросла на ще 600 бійців. Якщо ж говорити про знищених окупантів з 24 лютого 2022 року, то на той світ уже відправили 234 040 російських загарбників. І ця цифра щоденно лише зростає.
- Не зайвим буде також пригадати втрати ворога у техніці. За понад 500 днів повномасштабного вторгнення на брухт перетворили 4 078 танків, 7 964 бойові броньовані машини, 4 366 артилерійських систем, 668 РСЗВ, 413 засоби ППО.
- Крім того, на балансі так званої "другої армії світу" не дорахуються 315 літаків, 309 гелікоптерів, 3 685 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 271 крилату ракету, 18 суден, 6 929 автомобілів і автоцистерн, а також 628 одиниць спецтехніки.