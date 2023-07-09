Біля Бахмута снайпер ліквідував окупанта з 1200 метрів: Сирський показав потужне відео

Наші захисники продовжують звільняти рідну землю та ліквідовувати окупантів. Результативно свою роботу виконують також снайпери поблизу Бахмута.

Ролик з одним із них виклав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. На відео можна побачити, як наш снайпер поблизу Бахмута ліквідував окупанта, котрий перебував на відстані у 1200 метрів.

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Влучний постріл знищив ворога

Сирський зазначив, що на відео можна побачити чудову роботу групи "Привид". Вона входить до Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Працює снайпер з позивним "АЛЬФА". З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога,

– наголосив Сирський.

Снайпер ліквідував ворога на відстані 1200 метрів: дивіться відео

Відео демонструє снайперів, які у кікіморах сидять на позиціях. Вони стріляють у бік ворога. В один з моментів наш захисник констатує, що він зумів влучити в російського загарбника.

Слід розуміти, що наші снайпери працюють поблизу Бахмута, ризикуючи власним життям. На момент роботи по ворогові, над ними літав розвідувальний дрон. Його, на щастя, також вдалося приземлити. На відео захисник каже, що "підбив крило". Через якусь мить російський безпілотник потягнуло до землі.

"Підбили, все, йому габелла", – лунає від снайперів.

Олександр Сирський також прокоментував успіхи наших захисників поблизу Бахмута. Він зауважив, що військові продовжують своє просування.

Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці,

– зауважив Олександр Сирський.

Оскільки ми заговорили про ліквідованих окупантів, то не зайвим буде пригадати статистику втрат ворога. Актуальні дані Генштаб озвучив зранку 9 липня.

За добу ліквідували 600 загарбників