У боях за Бахмут героїчно загинули двоє поліцейських : що відомо про героїв

На жаль, Росія, відправляючи на загарбницьку війну тих, кого не шкода, забирає життя відважних воїнів України. Захищаючи Батьківщину під Бахмутом під час оборони міста загинули двоє поліцейських.

Виборюючи незалежність України та саму можливість її існування свої життя віддали боєць "КОРДу" з Чернігівщини Богдан Бондарчук та колега з тернопільського "КОРДу" Віктор Мельниченко. Вони загинули під час виконання бойового завдання внаслідок удару реактивної артилерії російських військ.

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Без батька залишилися неповнолітні діти

40-річний Богдан Бондарчук був лейтенантом, який віддав 20 років службі в органах внутрішніх справ. Коли ж почалася повномасштабна війна він зі зброєю в руках ніс службу у Чернігові та виконував службові завдання з оборони міста.

За час своєї служби у "КОРДі" з 2018 року чоловік зарекомендував себе як самовідданий, професійний, сміливий та відповідальний поліцейський.

У колективі Богдана згадують як надійного побратима, що завжди готового підставити дружнє плече допомоги,

– підкреслили у Нацполіції.

У Богдана Бондарчука залишилося троє неповнолітніх дітей, найменшій донечці лише рік.

Віктору Мельниченку було лише 33 роки

Віктор Мельниченко за час своєї служби в органах внутрішніх справ, де служив з 2008 року, пройшов шлях від співробітника поліції охорони до старшого інспектора "Корпусу оперативно-раптової дії" Головного управління Нацполiцiї Тернопiльщини.

В Нацполіції наголосили, що у спогадах друзів та товаришів Віктор назавжди залишиться добрим, щирим та життєрадісним чоловіком.

Втрати України на фронті