Біля Балаклави, Севастополя і Євпаторії – "бавовна": показуємо на карті

В окупованому Криму ввечері 22 листопада – доволі гучно. Схоже, "бавовна" завітала до Балаклави, Севастополя і Євпаторії. Гауляйтер розповідає про "атаку безпілотників".

Російські пабліки традиційно розповідають про "роботу ППО" – чути гучні вибухи. Однак наразі невідомо, що сталось.

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У Криму – неспокійно

Спочатку, близько 18:00, з'явилась інформація про "вибухи" біля Балаклави. Потім гучні звуки чули жителі Севастополя у різних районах міста. У пропагандистських телеграм-каналах роздмухують істерію, мовляв, щось гучно "ревло, ніби літак у дворі злітав". Додають, нібито "стіни тряслись".

Гучно біля Севастополя та Балаклави: карта

Кримське небо – яскраве: відео

Повідомляють, що зупинили рух морського транспорту у Севастополі. На кінцевих пунктах, площа Захарова та площа Нахімова, запустили потяги. Згодом зазначили, що рух відновили.

Стверджують про "ППО" під Євпаторією. Поширюють кадри з місця події. Щоправда, зазначимо, раніше зауважували, Росія може імітувати в окупованому Криму масштабні атаки з повітря, аби прикрити безпорадність своєї протиповітряної оборони.

Гучні звуки у Криму: відео

Гауляйтери заявляють про "атаку безпілотників"

Окупантам вбачається, що Крим начебто "атакують безпілотники". Про це написав гауляйтер Севастополя Развожаєв. Він каже, мовляв, 2 безпілотники збито та просить людей зберігати спокій. Втім, жодних підтверджень цієї інформації немає.

Потім Развожаєв заявив, нібито при підльоті до Балаклавської ТЕС ППО збила 2 безпілотники. Однак, як завжди, в окупантів "все під контролем". Говорять, що немає пожеж, пошкоджень громадянської інфраструктури чи постраждалих.

Не обійшлось і без звинувачень у бік Заходу. У традиційній пропагандистській манері пабліки розганяють інформацію, начебто "дрон НАТО розвідує позиції російських засобів ППО".

Попередні звинувачення в "атаках безпілотниками"

Нагадаємо, 29 жовтня росіяни також розповідали про "атаку безпілотників" на військові об'єкти Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.

Тоді також звинувачували, крім України, Захід. Зокрема, Велику Британію. Ці закиди офіційно прозвучали на рівні МЗС Росії.

Тоді дрони нібито атакували російські кораблі у Севастополі. За інформацією ЗМІ, було пошкоджено тральник "Іван Голубець" та фрегат "Адмірал Макаров".

Через це Росія заявила про зупинення "зернового коридору". Проте вже 2 листопада кораблі з нашим зерном знову почали рух.

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