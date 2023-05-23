Біля Брянська загорівся склад фірми, дотичної до міноборони Росії

Орієнтовно за 30 кілометрів від Брянська спалахнув склад росіян. Відомо, що він офіційно належить до кришталевого заводу.

Насправді ж з якихось причин ним користуються працівники заводу ТОВ "Науково-виробниче підприємство"Олександр", яке виконує замовлення для міноборони Росії. За даними росЗМІ, загоряння спалахнуло орієнтовно о 8:28 23 травня, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу на Брянщині

Горить склад на заводі ТОВ "НВП "Олександр" у Дятьково Брянській області. З місця підіймається стовп диму. До Брянська звідти орієнтовно 30 кілометрів,

– зазначили росЗМІ станом на 10:00 23 травня.

За їхніми даними, на місце прибули пожежники. Станом на 9:13 23 травня пожежу ліквідували. Постраждалих традиційно в росіян немає, а причину загоряння нібито встановлюють.

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Горів склад, який виготовляє замовлення для міноборони Росії

Російське видання з посиланням на мешканців Дятьково та співробітника підприємства повідомило, що ТОВ "НВП" Олександр" виконує замовлення міноборони Росії.

ТОВ "Науково-виробниче підприємство" Олександр" виконує найважливіші замовлення міністерства оборони Росії щодо проєктування та розробки спектра високоточних оптичних деталей та систем для авіаційної та космічної, військової та спеціальної техніки,

– писали раніше місцеві ЗМІ.

Також відомо, що пожежа спалахнула у приміщенні на вулиці Леніна.

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Тривожно на Брянщині: коротко