Біля бухти Омега у Криму – "дуже тривожно": місцеві розповідають про вибухи

На територію окупованого Кримського півострова вкотре навідалось "бавовнятко", а саме – в район бухти Омега. Ворожі телеграм-канали вибухнули від паніки.

У п'ятницю ввечері, 24 березня, у мережі з'явилась інформація про те, що в Криму місцеві чули вибухи. Спершу ворожі анонімні ресурси заявляли, що це схоже на грім, однак потім припустили, що нібито було збито безпілотники, – інформує 24 Канал.

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Що відомо про цю "бавовну"

Зауважимо, що бухта (або ж пляж) Омега розташована в Севастополі, що на південному заході Кримського півострова. Читаючи телеграм-канали окупантів, можна було зрозуміти, що вони зовсім не второпали, що відбулось. Адже набір повідомлень був "надзвичайно різноманітний":

"Нам пишуть, що збивали щось з корабля, поки не відомо що. Чекаємо на офіційну інформацію";

Нам пишуть, що ні – це далеко не грім, і звуки були не як звичайно при збитих БпЛА;

"Підписник сказав, що пролунав вибух у районі бухти Омега, дуже голосно";

"У нас аж вікна тремтіли".

Окрім того, моніторингові групи констатували, що у Севастополі було чути роботу флотської ППО.

Де розташовний пляж Омега: дивіться на мапі від Google maps

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко опублікував скриншот з ворожого телеграм-каналу та поставив "риторичне запитання" стосовно того, що ж насправді чули в Севастополі: "грім чи камиши".



Окупанти не розуміють причину вибухів в Криму / Скриншот з телеграм-каналу Гончаренка

Вранці в Севастополі також було гучно

Зауважимо, що про вибухи в Севастополі також повідомляли окупанти у п'ятницю, 24 березня, однак вранці. Схоже, що "бавовнятко" вирішило навідуватись до загарбників по декілька разів за добу.

Цікаво, що так званий "губернатор" Севастополя Міхаїл Розважаєв тоді заспокоював, що "все за планом", і гучні звуки нібито пов'язані з профілактичними заходами російських військових. Як не дивно, проти "можливих українських атак".