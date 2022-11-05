На Бєлгородщині невдало покурили у приміщенні, де були "мобіки", – ЗМІ

У Бєлгородській області спалахнула масштабна пожежа у будівлі школи. Відомо, що там перебували мобілізовані росіяни, яких готували на війну проти України.

Схоже, в Росії хтось знову невдало покурив. Відео займання оприлюднили в мережі, передає 24 канал.

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Пожежа спалахнула селі Пестунове Корочанського району Бєлгородської області. Відомо, що школа не працювала. За попередньою інформацією, замість учнів туди привезли "мобіків".

Пожежа у будівлі з "мобіками": відео

Росіяни розповідають, що без постраждалих

До речі, місцеві ЗМІ також писали, що в російському МНС пожежу підтвердили. Вогонь пошкодив 188 "квадратів" покрівлі. Також сказали, що будівля школи не функціонувала.

Втім, традиційно розказують, мовляв, з війною пожежа не пов'язана та постраждалих немає.

Під Макіївкою могли розбити батальйон мобілізованих

У російських ЗМІ повідомили, що під Макіївкою розбили цілий батальйон мобілізованих росіян. З 570 окупантів вижили лише 29.

До журналістів звернулись родичі мобілізованих з Воронезької області. Вони скаржились, що солдатів кинули на передову, а командування втекло.

Раніше у ЗМІ неодноразово повідомляли, що мобілізованих кидають на передову ледь не одразу, оскільки окупанти потребують нового "гарматного м'яса" через шалені втрати.

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