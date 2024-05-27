Росіяни концентрують удари під Часовим Яром, – Генштаб

Окупанти тиснуть на Сході України. Під атаками перебуває Часів Яр на Краматорському напрямку.

Місто захищають, зокрема, й підрозділи ГУР. Вони діляться епічними відео знищення ворога.

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Що відбувається в Часовому Яру

У районі Новий, що під Часовим Яром, противник з початку доби здійснив уже п'ять штурмових дій. Ще по одній атаці проводив на Кліщіївку та Іванівське. А загалом на Краматорському напрямку наші захисники відбивали сім атак окупантів. Повітряних ударів зазнали Тарасівка та Дружба,

– повідомили о п'ятій вечора.

А у зведенні Генштабу станом на сьому вечора мовилося про те, що на Краматорському напрямку кількість штурмових дій росіян зросла до восьми. Росіяни продовжують посилювати тиск на Часів Яр та його околиці, констатували в дописі.

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Яка ситуація на фронті

Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби наблизилася до 80, вказали у Генштабі. А зоною найбільш інтенсивних бойових дій залишається Покровський напрямок.

Росіяни б'ють КАБами по Харківщині та по самому Харкову. В області тривають бойові дії. Утім, окупанти платять високу ціну за спробу наступу – з початку доби 27 травня вбито вже 137 загарбників та знищено 18 одиниць озброєнь і військової техніки.

"Знищено один танк окупантів, по чотири одиниці авто та спецтехніки. Пошкоджено дві бойові бронемашини, два автомобілі, чотири артилерійські системи", – мовиться у звіті.

В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль поставив окупаційним військам дві головні цілі – захопити Часів Яр на Донеччині і Вовчанськ на Харківщині. Імовірно, захоплення Вовчанська було б першою фазою наступу в Харківській області. Проте кінцева мета ворога поки не зрозуміла.