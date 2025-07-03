Біля Черкас прогриміли вибухи
- 3 липня увечері поблизу Черкас лунали вибухи.
- Росія знову почала атаку дронами.
Росія розпочала терор ударними безпілотниками. Поблизу Черкас було чути вибухи.
Близько 20:40 повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників оголосили на Черкащині, передає 24 Канал.
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Вибухи біля Черкас
О 21:15 Повітряні сили повідомили, що ударні БпЛА на сході Черкащини курсують на захід.
Пізніше стало відомо, що дрони рухаються в напрямку Черкас.
Про підвищену небезпеку застосування ударних БпЛА для Черкаського району о 21:21 попередив керівник ОВА Ігор Табурець.
О 21:26 поблизу Черкас та на околицях міста чули вибухи. То ППО працювала по ворожих цілях.
Нагадаємо, що 3 липня окупанти здійснили масований обстріл Полтави безпілотниками. Загинули дві людини. Кілька десятків містян отримали поранення.
Ворог, зокрема, завдав удар по будівлі Полтавського обласного ТЦК, вбивши студента і демобілізованого військового.
Цього дня Росія також атакувала припортову інфраструктуру Одеси, загинули щонайменше двоє людей.