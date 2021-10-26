Біля Чернівецької ОДА вщент згоріла маршрутка: відео пожежі
Джерело:фейсбук Наталії Фрунзе
У Чернівцях вранці 26 жовтня зайнявся автобус. Дорогу довелось перекрити, а маршрутка згоріла вщент.
Маршрутка зайнялась біля Чернівецької обласної адміністрації на вулиці Степана Бандери. Пожежа була доволі масштабною.
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Рятувальники одразу прибули на місце, оскільки поруч біля вогню були й інші машини. У мережі пишуть, що горіла маршрутка №12.
На фото, оприлюднених у фейсбуці, видно, що навколо був густий чорний дим.
Біля ОДА горіла маршрутка / Фото з фейсбуку Максима Козменка
Чи є постраждалі
Про постраждалих наразі немає інформації, проте відомо, що в маршрутці не було пасажирів. Речник управління ДСНС області Сергій Бабчук розповів, що станом на 9:00 займання ліквідували, інформує "Суспільне".
Пожежа у Чернівцях / Фото molbuk.ua
Вулицю перекрили / Фото molbuk.ua
Що відомо про схожі випадки
- У квітні 2021 року у Харкові загорівся автобус на ходу. Всередині нього були пасажири. Однак їх вчасно вивели, тому ніхто не постраждав.
- Схожий інцидент був і в Києві 29 квітня. У столиці повністю згорів автобус. Його гасили приблизно пів години, однак у підсумку залишився лише обгорілий кузов. На момент займання в маршрутці були пасажири.
- До слова, 1 березня у Солом'янському районі Києва теж спалахнула маршрутка. Водій встиг вивести усіх пасажирів з салону, однак сам отримав опіки.