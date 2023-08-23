Біля Горлівки встановили прапор України: неймовірне відео від захисників

У День Державного прапора стяг замайорів ще в одному населеному пункті Донеччини. Бійці та поліцейські встановили його біля Горлівки.

Військові оприлюднили відповідне відео. Разом із синьо-жовтим захисники повісили чорно-червоний стяг.

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Біля Горлівки встановили прапор України

У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що в День Державного прапора України військові 24 ОМБр імені короля Данила спільно з представниками Торецького відділення Національної поліції в Донецькій області встановили прапор України на одному з териконів поблизу Горлівки.

Це нагадування всім тим, хто лишився на тимчасово окупованій території, що Донеччина, Луганщина і Крим обов'язково повернуться під український прапор. З Днем Державного прапора! Слава Україні!

– мовиться у підписі до ролика.

Дивіться відео, як встановлювали український стяг

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У Роботиному також встановили український стяг

У 47 окремій механізованій бригаді 23 серпня зауважили, що сьогодні – історичний день.

Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському,

– мовиться у повідомленні.

Синьо-жовтий стяг з підписом головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужного замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора.

"І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців. Слава Україні! Відео скоро", – наголосили захисники.

Згодом Залужний виклав відео зі звільненого села.