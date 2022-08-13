Поблизу Херсона близько 20 тисяч росіян, але вже без можливості підсилення, – Хлань

ЗСУ не дають російським окупантам змоги підсилювати лінію фронту на Півдні. А угруповання військ рф, що накопичилося поблизу Херсона, налічує близько 20 тисяч окупантів.

Про це повідомив 24 каналу військовий ТрО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. На його думку, перший етап звільнення Херсонщини від загарбників уже почав відбуватися.

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Які сили змогла накопичити росія на Херсонщині

Хлань розповів, що, за різними даними, на правому березі Херсонської області нині перебуває близько 20 тисяч військовослужбовців російської федерації.

Але все те, що вони перекинули на правий берег, щоденно знищується нашими Збройними Силами,

– наголосив військовий ТрО.

Підтвердженням цього, зауважив він, є звіти Генштабу про знищену важку техніку, системи залпового вогню та живу силу окупантів.

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росіяни не мають можливості підсилення

Хлань зазначив, що всі транспортні артерії, якими окупанти можуть перекидати сили та постачати зброю, перебувають під вогневим прицілом ЗСУ.

Те, що є, постійно винищується, а змоги постачати й підсилювати лінію фронту в окупанта абсолютно нема,

– сказав він.

На думку військового ТрО, перший етап звільнення Херсонщини уже почав відбуватися завдяки логічним і послідовним діям українських бійців. Мовиться про правобережну частину Херсонщини і сам обласний центр.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

11 серпня на Херсонщині впала опора високовольтної лінії електропередач. Відомо, що вона веде від Запорізької АЕС в окупований Крим.

На окупованій території Херсонщини та Мелітополя 13 серпня пролунали декілька потужних вибухів. Ймовірно, був завданий удар по точках базування росіян у кількох населених пунктах.

Радник глави ОП Олексій Арестович вважає, що Україна може деокупувати Херсон, ймовірно, за два місяці. Він пояснив, що до 20 батальйонних тактичних груп стоять на лівому березі Херсонщини. Вони можуть піти як на Запоріжжя, так і на Херсонщину.

Українські захисники активно вдаряють по мостах на Півдні , щоб зруйнувати ланцюги постачання окупантів. У розвідці Великої Британії вважають, що тепер витривалість ворога залежить лише від накопичених запасів.

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