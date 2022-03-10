Біля Ірпеня жінка намагається врятувати собак з інвалідністю: промовисте фото
Джерело:телеграм-канал Сергія Братчука
Російські окупанти намагаються оточити Київ і знищують міста довкола нього. Евакуювати намагаються не лише люди, а й тварини.
Речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук опублікував фото, де жінка забирає собак з інвалідністю у безпечне місце. За його словами, це відбувається біля Ірпеня.
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Вбивство людей, які допомагали тваринам
У Харкові росіяни вбили двох людей, коли ті прийшли в екопарк "Фельдман" годувати тварин, які залишилися без їжі. Тварини три дні перебували без харчів. Коли небайдужі прорвалися на територію екопарку, то терористи відкрили вогонь з мінометів та автоматів.
Вічна пам'ять загиблим, глибокі співчуття їхнім рідним та близьким. Окупанти обов'язково заплатять за цей злочин,
– сказали в екопарку "Фельдман".
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