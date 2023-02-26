Понад 30 людей потонули: біля узбережжя Італії розбився човен з мігрантами
Джерело:Sky News
Поблизу прибережного міста Кротоне в Італії виявили тіла 30 мігрантів. За попередньою інформацією, їхній човен розбився через сильний шторм.
Судно перевозило понад 100 людей. На світанку 26 лютого берегова охорона приморського курорту Стеккато-ді-Кутро виявила тіла мігрантів, які викинуло на берег.
Читайте також Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч
Подробиці трагедії
Човен, який перевозив мігрантів з Ірану, Пакистану та Афганістану, розбився об каміння під час бурхливої погоди на морі.
Наразі на місці інциденту берегова охорона, прикордонна поліція та пожежники проводять рятувальні роботи.
За інформацією італійських ЗМІ, ще три тіла мігрантів були знайдені у воді. Влада міста поки не коментувала інцидент.
На узбережжі Японії виявили гігантську металеву кулю: що відомо
- Поліція префектури Сідзуока повідомила, що зранку 21 лютого на узбережжя Енсухама міста Хамамацу викинуло невідомий об'єкт.
- За даними поліції префектури, підозрілий об'єкт виявили на пляжі Енсухама в місті Хамамацу. Об'єкт, схожий на залізну кулю, помітили на березі близько 8:45 ранку.
- Підозрілий об'єкт має діаметр близько 1,5 метра і формою нагадує залізну кулю. Поліція обмежила прилеглу територію й наразі перевіряє пляж на наявність інших підозрілих об'єктів.
- Після рентгенівського знімка поліція підтвердила, що це просто великий сферичний шмат металобрухту, який не містить жодної вибухівки.