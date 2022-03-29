Біля Ізюму ППО збила ворожий винищувач-бомбардувальник і безпілотник
29 березня 2022 , 19:39Читать новость на русском
Джерело:Повітряне командування "Схід"
Біля Ізюму у вівторок, 29 березня, ППО збила ворожий винищувач-бомбардувальник та безпілотник. Для окупантів над Україною не буде літної погоди.
Повітряне командування "Схід" зауважило, що район Ізюму притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. А загалом для російських окупантів над Україною нема й не буде літної погоди.
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Завдяки нашому ППО, 29 березня: мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник,
– мовиться у повідомленні.
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