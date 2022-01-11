Біля кордонів України почались російські військові навчання

Росія почала проводити військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. У них держава-агресорка задіяла близько 3 тисяч військових і важку техніку.

Навчання стартували у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях. Росія використовує 300 одиниць військової техніки, зокрема, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння.

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На чому акцентує Росія

Головним акцентом навчань називають контрольні стрільби, організацію маршів та обладнання опорних пунктів.

Кожен підрозділ завершить маневри проведенням навчального бою з етапом бойової стрільби. Під час бою екіпажі бронемашин БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніки і живу силу умовного противника на дальностях до 1,2 тисячі метрів,

– повідомляє міноборони Росії.

Що відомо про ймовірне вторгнення Росії в Україну

Володимир Путін вирішив посунути дату можливого вторгнення в Україну, яке, за даними розвідки, мало б припасти на початок 2022 року. Як повідомляє видання New York Times, причиною стали погодні умови.

У Кремлі також працювали над переміщення гелікоптерів до кордону з Україною. Це відбувалось на тлі сповільнення пересування російських військ.

Водночас українська розвідка попереджала про дії російських найманців на Донбасі. Окупанти продовжували утримувати свої війська у бойовій готовності.

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