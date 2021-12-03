Біля кордонів України є понад 93 тисячі російських військових, – Резніков

Олексій Резніков заявив, що наразі біля наших кордонів дислокуються 94,3 тисячі російських військових. Найімовірніше вони можуть піти у наступ у січні 2022 року.

Безпека ситуація біля кордонів України

Розвідки України та партнерів інтенсивно взаємодіють щодо ситуації біля наших кордонів. Про це міністр оборони заявив під час виступу у Верховній Раді 3 грудня.

Резніков пояснив, що вже впродовж року Росія застосовує тактику хвиль. Весною вона стягнула свої війська до нашого кордону, згодом відвела їх до місць постійної дислокації, однак техніку залишила. Все для того, щоб скоротити час на розгортання.

У квітні та вересні Росія стягувала до наших кордонів понад 50 батальйонів тактичних груп. Зараз навколо України та в тимчасово окупованому Криму у постійній готовності перебуває 41 батальйон. Зокрема, 33 – на постійній основі, а 8 – додатково перекинули на півострів,

– розповів міністр.

Сумарна кількість військ становить 94,3 тисячі осіб.

Росія посилює спроможності

За словами Резнікова, Росія розпочала навчання біля України: активізувала розвідку, перевіряє зв'язок та здійснює маскування. Впродовж тижня агресор відправив у Брянську та Смоленську області танки та бронетехніку.

Якщо 2 великі десантні кораблі Балтійського флоту увійдуть у Чорне та Середземне моря, то загальна кількість суден в регіоні збільшиться до 9.

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