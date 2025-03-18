Раніше воювали на Курщині: біля кордону з Сумщиною росіяни накопичують сили

Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" полковник ЗСУ Вадим Мисник повідомив про те, що ситуація на Півночі залишається стабільною. Але поблизу Сумщини окупанти концентрують підрозділи, які брали участь у Курській операції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ, який цитує слова Вадима Мисника.

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Що відбувається у прикордонні Сумщини

Військову присутність ворога фіксували уздовж всього кордону і раніше. Але не вбачали ознак формування великих угруповань щодо здійснення наступальних дій.

Звісно, якщо помінялася ситуація на суміжній території на Курщині, то у ворога там було сконцентровано чимало сил, і таким чином вони наблизилися до державного кордону. Тож, напевно, і маються на увазі оці накопичені сили. Наше завдання – максимально укріплюємо нашу систему оборони і продовжуємо виконувати бойові завдання як на суміжній території (в Курській області – 24 Канал), так і на кордоні,

– сказав Мисник.

Оперативна обстановка кардинально не змінилася. Наприклад, росіяни кожного дня обстрілюють прикордоння, дуже активно застосовують FPV-дрони, скиди з БПЛА, міномети, ствольну артилерію.

Найбільше сил і засобів росіяни сконцентрували в прикордонні Сумщини. Там залишається загроза заходу ДРГ, але Сили оборони контролюють ситуацію.

Раніше про те, що росіяни рвуться на Сумщину, говорили в ДПСУ.

Ворог застосовує ДРГ переважно на флангах, де спостерігається накопичення окупантів. Сили оборони мають протидиверсійні резерви і технічні засоби.