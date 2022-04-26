Біля кордону з Україною у Бєлгородській області перебуває до 5 російських БТГр

26 квітня 2022 , 19:23
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області російські окупанти утримують польові табори для відновлення боєздатності та підготовки підрозділів.

Згідно з інформацією Генштабу,  дуже близько до українського кордону у Бєлгородській області росіяни розмістили до 5 батальйонних тактичних груп.

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Зауважимо, що найбільше Бєлгородська область Росії межує з Харківщиною. Трохи менше з Луганською та Сумською областями.

Хоч росіяни пішли з Сумської області, періодично вони обстрілюють її з території Росії.

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Автор: Анастасія Кушпіт