Вводять в оману та готують дискредитації: окупанти біля Кремінної перевдягаються у форму ЗСУ
Джерело:Центр національного спротиву
Російські окупанти вводять в оману українських захисників. Вони вже почали переодягатися у форму Збройних Сил України.
Такі дії російських загарбників зафіксували на Луганщині. До речі, раніше у Херсоні окупанти перевдягались в цивільне і ховали зброю по смітниках.
Зверніть увагу ЗСУ спіймали окупантів, переодягнутих у цивільне: епічне відео
На Донбасі окупанти перевдягаються у форму ЗСУ
Як стало відомо, український піксель почали використовувати штурмові загони російських військ на напрямку Кремінної.
До того ж загарбники можуть планувати операції під чужим прапором для дискредитації Збройних Сил України.
Також можливі показові акти насильства серед цивільного населення,
– наголосили у Центрі нацспротиву.
Окупанти перевдягаються у форму ЗСУ / Скриншот
Окупанти носять форму ЗСУ / Скриншот
Як російські солдати видають себе за цивільних
- Восени на одній зі звільнених територій українські захисники спіймали кілька окупантів. Вони були переодягнуті в цивільний одяг та погрожували мирним жителям.
- Також російські загарбники замовляють собі цивільний спецодяг з логотипами "Роснєфть" та "Електросталь" для особового складу одного із підрозділів окупантів, що діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області.
- У такий спосіб ворог намагається приховати свою належність до окупаційних військ.
- До речі, раніше окупантам, які дислокуються у тимчасово окупованому Бердянську, за можливості дозволили пересуватись у цивільній формі аби зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку.