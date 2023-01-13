Вводять в оману та готують дискредитації: окупанти біля Кремінної перевдягаються у форму ЗСУ

Російські окупанти вводять в оману українських захисників. Вони вже почали переодягатися у форму Збройних Сил України.

Такі дії російських загарбників зафіксували на Луганщині. До речі, раніше у Херсоні окупанти перевдягались в цивільне і ховали зброю по смітниках.

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На Донбасі окупанти перевдягаються у форму ЗСУ

Як стало відомо, український піксель почали використовувати штурмові загони російських військ на напрямку Кремінної.

До того ж загарбники можуть планувати операції під чужим прапором для дискредитації Збройних Сил України.

Також можливі показові акти насильства серед цивільного населення,

– наголосили у Центрі нацспротиву.



Окупанти перевдягаються у форму ЗСУ / Скриншот



Окупанти носять форму ЗСУ / Скриншот

Як російські солдати видають себе за цивільних